Prepárese para tener un invierno saludable

El invierno trae consigo lluvia, días más cortos y, a veces, algunos problemas de salud. Sin embargo, hay pasos que podemos tomar para convertirlo en una temporada saludable.

Cuando las ventanas están cerradas y la calefacción está encendida, la calidad del aire en el interior puede ser un problema.

• Asegúrese de que su calefacción o estufa esté en buenas condiciones.

• Mantenga pilas nuevas en sus detectores de humo y monóxido de carbono.

• El aire seco en interiores puede dificultar la respiración o provocar que la piel se agriete. Un humidificador puede ayudar.

También hay cosas que puede hacer para mejorar su estado de ánimo en estos días más cortos y oscuros:

• Expóngase a la luz solar. Estar al aire libre, aunque sea por unos minutos, incluso en los días nublados, puede ayudar a equilibrar nuestro estado de ánimo.

• Lleve una dieta balanceada. Comer frutas, verduras y alimentos integrales, como los granos enteros, ayuda a mantener nuestra mente y nuestro cuerpo en equilibrio.

• Haga ejercicio. Encontrar un lugar para caminar en el interior es una buena idea. Los miembros de Jackson Care Connect también pueden recibir membresías de bajo costo para la Ashland Family YMCA o la Rogue Valley Family YMCA. Llame a la YMCA para obtener detalles.

• Conéctese con otras personas. Pasar tiempo con familiares y amigos nos ayuda a sentirnos menos aislados.

Si nota cambios en su estado de ánimo o salud, hable con su médico, quien puede conectarlo/a con un consejero profesional u otro tipo de ayuda si la necesita. Todos los miembros de Jackson Care Connect pueden recibir consejería sin costo alguno.



Get set for a healthy winter

Winter means rain, shorter days and, sometimes, a few health challenges. But there are steps we can take to make it a healthy season.

When the windows are closed and heaters are running, indoor air quality can be a problem.

• Make sure your heater or stove is in good working condition.

• Keep fresh batteries in smoke and carbon monoxide testers.

• Dry indoor air can make it hard to breathe or cause skin to crack. A humidifier can help.

There are also things you can do to help improve your mood on these shorter, darker days:

• Get sunlight. Being outside for even a few minutes, even on cloudy days, can help balance our moods.

• Eat and drink a balanced diet. Eating whole foods like fruits, vegetables and whole grains helps keep our mind and body balanced.

• Exercise. Finding a place to walk indoors is a great idea. Jackson Care Connect members can also get low-cost memberships to the Ashland or Rogue Valley Family YMCAs. Call the YMCA for details.

• Connect with others. Spending time with family and friends helps us feel less isolated.

If you are noticing changes in your mood or health, talk with your doctor, who can connect you to a counselor or other help. All Jackson Care Connect members can receive counseling at no cost.