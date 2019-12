Noche de Cuentos fue un show donde cuentistas del Rogue Valley compartieron historias de sus vidas que todos podemos identificar. Gracias por compartir parte de sus experiencias. Bendiciones. Ana María Tovar, Ernesto Hernández, Diana Ramos, Victoria Bencomo, Alma Rosa Álvarez, y músico, Frankie Hernández. Gracias a la comunidad por apoyar el evento Noche de Cuentos. Les agradecemos que compartan su tiempo, al venir a apoyar nuestro evento de Noche de Cuentos: “Día De Los Muertos”. Para repasar el evento, aquí está la introducción del Maestro de Ceremonia y Cuentista Cesar Flores:

Gracias por asistir a Noche de Cuentos Día de Los Muertos. Mi nombre es Cesar Flores. Es un poco pesado prepararse para celebrar una Noche de Cuentos, donde el tema es el Día de Los Muertos. Pensar en la muerte a veces puede ser algo serio. Pero también puede motivarnos aprovechar la vida. Según yo: En diferentes edades y etapas en nuestras vidas, comprendemos a la muerte en diferentes formas. Cuando era chico, hacíamos apuestas con nuestros amigos. Cuando era una apuesta muy importante, teníamos que apostar lo más grande de nuestro ser: la vida. “¡Te lo juro por mi vida que lo hago!” Decía esto para mostrar mi dedicación a mi amigo. Ben respondía, “¡Y que te coma la tierra!” ¡Que espantoso! Pensaba yo, pero estaba de acuerdo siempre que estábamos encima del pavimento y no en la tierra. Mi amigo vivía en la Sierra y nunca hacia apuestas cuando estábamos en su casa. ¡Mucha tierra es mucho riesgo! Yo soy una persona muy literal.

Pero también soy una persona muy dramática. A veces pienso que partes de nuestro ser se mueren si no alimentamos parte de nuestras vidas. Me encantaba el dicho, “va ver un día donde no pueda correr. Hoy no es ese día.” Yo competía en carreras de largas distancias en la prepa. Una vez íbamos a competir en Eugene, OR. Acababa de regresar de la olimpiada juvenil en Monterrey, México donde me enviaron a representar al Estado de Oregon. En ese viaje a Eugene, “Ryan” (por favor pronunciar en inglés correctamente, “Ryan”). Pues yo le decía Rayón. Le gustaba dibujar y él era ¡Rayón! Y me la ¡rayó! Dibujo mi futuro porque estaba dibujando los futuros de nuestro grupo de amigos. Dibujo un camino que decía “Calle sin salida.” En inglés: DEAD END. “César, tu eres malísimo para la escuela, eres tonto. Sin estudios, no vas a tener salida. No puedes correr toda tu vida,” Me dijo Rayón. Pero mi vida continuó. Iba ver un día donde no podría competir. Esa temporada era mi última temporada de competencias.

Me enfoque en mi estudios en el colegio y recibí me licenciatura en Psicología y una maestría de Consejería con honores. Para tonto no se estudia. Lo tonto de me se murió y me enfoque en alimentar mi pasión por escribir poemas. Por eso me dicen el C Flo. Me han dicho el C Flo desde que estaba en el colegio por que un día compartí mi poema en la forma de rapero (luego se las comparto). Pero un día llego el tiempo donde decidí que tenía que ser más profesional cuando empecé a trabajar de consejero. Me decían, “Mr. Flores o Flores. C Flo se había muerto.

Un día mi mamá noto que ya no me decían C Flo. “Mijo, y porque ya no te dicen C Flo. Ya no más Flores por esto y Flores para aquello”, observó mi mama. “Pues, C Flo se murió ama. Ya soy Mr. Flores, “le respondí confiadamente”, pensando en la persona que ya me había convertido. Un consejero dedicado ayudar a los jóvenes a graduarse de la preparatoria. Consejero César Flores. Pues así me lo imaginaba y quería poner un buen ejemplo a los padres y a sus hijos. Mi mamá lo contempló, y como siempre me admira y me apoya, me miró a los ojos seriamente y me dijo, “¿Entonces eres Mr. Flores?” Hmm “¿Y Mr. Flores se queda en su pijama hasta las 3 de la tarde?” “A que ama. Soy el C Flo”, deja te lo explico: “Quiero inspirar, no ser rico”. Con todo yo me fijo. Cuando sea papá voy apoyar a mijo/a. Mi mamá me dijo, “Mejor ayúdame limpiar la casa C Flo.” Chido! Tenemos un buen show esta noche con nuestros cuentistas. Gracias. Nuestro próximo evento de Noche de Cuentos será en marzo.