Conéctese con la buena salud en Jackson Care Connect

En Jackson Care Connect, estamos aquí para ayudarle a aprovechar al máximo su cobertura del Plan de Salud de Oregon (OHP, por sus siglas en inglés). Creemos que todos merecen una buena atención de salud.

Tenemos un contrato con la Autoridad de Salud de Oregon para gestionar la atención para los miembros del Condado de Jackson.

Coordinamos la atención de salud física, del comportamiento y bucal. Esto quiere decir que lo/a conectamos con un médico cuando está enfermo/a. También le recomendamos que vaya a chequeos para ayudarle a mantenerse sano/a. Lo/a conectaremos con un dentista para mantener sus dientes limpios y con un consejero cuando esté pasando por tiempos difíciles.

Trabajamos con la mayoría de los proveedores de atención de salud en el Condado de Jackson y continuaremos haciéndolo. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros miembros a obtener atención de salud de calidad. También trabajamos para mejorar la salud y el bienestar de todas las personas en el Condado de Jackson.

Los miembros de Jackson Care Connect pueden conectarse con lo siguiente:

atención de salud física y bucal

consejería

tratamiento para el consumo de sustancias

Starting Strong (Comienzo Fuerte) (para miembros embarazadas y niños pequeños)

transporte a las citas

recursos para dejar de fumar

descuentos para las membresías de la YMCA

conexiones a los servicios

Para obtener más información, visite jacksoncareconnect.org o llame al Departamento de Atención al Cliente al 855-722-8208.

Connect to good health at Jackson Care Connect

At Jackson Care Connect, we’re here to help you get the most out of coverage on the Oregon Health Plan (OHP). We believe everyone deserves great health care.

We have a contract with the Oregon Health Authority to manage care for Jackson County members.

We coordinate physical, behavioral and oral health care. That means we connect you to a doctor when you’re sick. We also encourage you to get checkups to help you stay healthy. We’ll connect you to a dentist to keep your teeth clean, and to a counselor when you’re going through tough times.

We work with most health care providers in Jackson County, and will continue to do so. We are committed to helping our members get quality health care. We also work to improve the health and well-being for everyone in Jackson County.

Jackson Care Connect members can connect to:

physical and oral health care

counseling

treatment for substance use

Starting Strong (for pregnant members and young kids)

transportation to appointments

resources to quit smoking

YMCA membership discounts

connections to services

To learn more, visit our jacksoncareconnect.org, or call Customer Service at 855-722-8208.